Crotone, Stroppa: “Contro l’Inter dobbiamo fare la partita perfetta”

Prima gara del nuovo anno per il Crotone che domani (ore 12:30) farà visita all’Inter. Mister Giovanni Stroppa alla fine della rifinitura svolta al centro sportivo, ha risposto – attraverso l’ufficio stampa- alle domande inviate dai giornalisti in vista del primo match del 2021. “Possiamo fare una buona partita contro l’Inter che però ha avuto più tempo di noi per preparare la gara. Dobbiamo fare la partita perfetta ma i valori tecnici sono diversi visto che di fronte abbiamo la squadra più completa del campionato. Tutti i calciatori nerazzurri possono crearci difficoltà ma ci proveremo sia con gli undici che scenderanno in campo dall’inizio e chi entrerà dopo. Ho qualche dubbio di formazione ma abbiamo ripreso qualche acciaccato e questo mi dà possibilità di mettere più uomini a disposizione della partita. Mercato? Ci pensano i dirigenti, io mi occupo della squadra. Speriamo che arrivino anche i risultati e dal 2021 mi aspetto che i ragazzi stiano bene e di avere molti di loro a disposizione visto che per la salvezza c’è bisogno di tutti”.