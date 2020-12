Crotone, Stroppa: “Commettiamo meno errori del passato e in campo facciamo bene”

L’analisi ai microfoni di Sky del tecnico del Crotone Stroppa dopo il pari a reti bianche contro l’Udinese: “Sono soddisfatto e in tre giorni fatti più punti delle prime 10 giornate. Contro l’Udinese i miei ragazzi hanno fatto una gara buona giocando con determinazione e non era facile contro l’undici friulano che era in grande forma. Abbiamo preso le misure e dopo aver sofferto in una fase del match abbiamo solo subito una conclusione pericolosa. Avrei voluto più palleggio in mezzo al campo ma a volte fare una partita in maniera diversa paga. Ci siamo parlati spesso e tutti hanno dato il massimo. Simy spento? Non è mai mancato pur non entrando nei numeri nel match scorso. La squadra aveva bisogno dei punti per avere più consapevolezza. Rispetto a qualche tempo fa commettiamo meno errori e ingenuità e qualcosa di buono facciamo in campo”.