Crotone, Stroppa: “Finalmente la vittoria, ma con l’Udinese sarà altra finale”

Per il Crotone è già vigilia di campionato. Dopo il sucesso contro lo Spezia della scorsa giornata, domani sera a Udine è di scena la 12^ giornata di Serie A. La squadra di Giovanni Stroppa sfida i bianconeri di Gotti in quella che sarà un’altra gara importantissima in ottica salvezza.

Udinese-Crotone, parla Stroppa

Sulla vittoria ottenuta, la prima in campionato: “Era da tempo che volevamo fare punti e finalmente la vittoria è arrivata. Per ciò che riguarda il nostro percorso lo Spezia ormai è alle spalle e andiamo ad affrontare un trittico di partite in una settimana che può darci una visione diversa del nostro campionato. Scenderemo in campo sicuramente per mettere da parte altri punti importanti”, ha detto Stroppa. “Abbiamo messo la giusta attenzione e cattiveria senza commettere errori di superficialità”-

Sull’Udinese: “Se sarà un’altra finale? Purtroppo si per la situazione che occupiamo in classifica. Andiamo ad affrontare una delle squadre più belle e complete del campionato, ha ottime individualità e organizzazione di gioco. Fanno entrambe le fasi bene, ci aspetta una partita molto fisica, ma ci saranno anche altre componenti determinanti”.

Infine sulla squadra che scenderà in campo: “Siamo un po’ incerottati e farò il punto della situazione solamente domani mattina ma farò scendere in campo chi sta meglio, la squadra migliore. Recuperiamo Petriccione dalla squalifica. In difesa Djidji inizia a stare bene e lo metto al pari degli altri”.