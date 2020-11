Crotone, Stroppa: “Importante non subire gol. Ci manca qualcosa in avanti”

Il Crotone strappa un punto importante sul campo del Torino e smuove la propria classifica. Un passaggio importante per puntare alla salvezza.

LE PAROLE DI STROPPA

Il tecnico Giovanni Stroppa analizza il match ai microfoni di Sky Sport: “Finalmente abbiamo concluso una partita senza subire gol e questa è una cosa molto importante, anche per il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora con tutta la squadra. Ci manca qualcosa negli ultimi venti o trenta metri, ma al di là di questo penso che la squadra abbia fatto una prestazione importante con grandissimo carattere. In difesa hanno lavorato bene tutti. Molto dipendeva dalla posizione di Belotti, nei duelli aerei e anche in quelli palla a terra Magallan si è comportato molto bene, così come gli altri ragazzi”.