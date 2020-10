Crotone, Stroppa: “La strada è giusta. Manca qualcuno che faccia gol…”

Non basta un’ottima prestazione al Crotone. Al Mapei Stadium i calabresi si arrendono al Sassuolo dopo una gara disputata su ottimi livelli. I rossoblu restano a secco.

LE PAROLE DI STROPPA

Il tecnico Giovanni Stroppa commenta la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Quattro gol fanno veramente male, soprattutto il terzo e il quarto perché ce li siamo fatti da soli. Per il resto grande prestazione. Uscire dal campo così, dopo una bella gara contro il Sassuolo, fa male. La strada è quella giusta. Mercato? Vorrei qualcuno che faccia gol (ride ndr.). Abbiamo creato le occasioni e tenuto bene il campo. Crediamo in quello che facciamo. Ci sono tantissime attenuanti. Dobbiamo fare di più per avere risultati. Bisogna migliorare nella mira. L’ho detto anche ai ragazzi. Bisogna continuare a credere in quello che fa. Oggi si è visto tutto il meglio nelle cose che sappiamo fare. Reza ha già dimostrato potenzialità importanti. Ricordo che non abbiamo fatto amichevoli in campionato. La cosa migliore è poterci allenare davvero per preparare il campionato. Partiamo da giocatori italiani che possono essere un riferimento e migliorare quanto abbiamo. Stiamo pagando lo scotto del salto di categorie. Mi tengo queste sconfitte come una situazione su cui lavorare. Cominciamo a completare la rosa in tutti i reparti. Oggi venire qui a giocare con questa personalità è sinonimo di personalità”.