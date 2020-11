Crotone, Stroppa: “Lazio? Sfidiamo una delle più forti della A”

Vigilia di campionato per il Crotone di mister Giovanni Stroppa che domani disputerà la sfida valida per l’8^ giornata di Serie A contro la Lazio. Il tecnico ha presentato le particolarità della gara molto importante in ottica salvezza.

Crotone-Lazio, parla Stroppa

“Purtroppo la squadra non l’ho trovata benissimo, non solo per le assenze dei nazionali, ma anche per gli acciacchi che alcuni ragazzi hanno avuto”, ha esordito Stroppa. “Il primo allenamento insieme possiamo dire che è stato oggi visto che i nazionali sono rientrati ieri sera, così come chi non era al top di è unito al gruppo”. E sulla Lazio: “Stimo molto Simone Inzaghi. Abbiamo giocato insieme e ora sta dimostrando quanto di buono imparato in questi anni. La sua Lazio è una delle squadre più complete della A. Con idee precise. Palleggiano bene, ma sanno giocare anche in campo aperto e in verticale. Sicuramente è tra le più forti del campionato”.

“Problema del gol? Lo supereremo col lavoro. Vogliamo arrivare con più uomini davanti la porta, ma credo che la squadra oltre ad una buona idea di calcio in diverse partite si è presentata diverse volte più volte davanti la porta avversaria. A volte è mancata la qualità nell’incisività sotto porta, mi auguro che la squadra migliori ancora”.