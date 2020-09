Crotone, Stroppa: “Questi schiaffi aiutano a crescere”

Il Crotone di Stroppa non inizia nel migliore dei modi la sua avventura in Serie A. I calabresi escono da Marassi con 4 gol presi, a dimostrazione della lunga e difficile sfida che aspetta Stroppa.

LE PAROLE DI STROPPA

Queste le parole di Stroppa dopo il ko: “Non mi sembra che la squadra, al di là dei singoli episodi, abbia avuto un approccio troppo morbido: abbiamo avuto subito un’occasione con Mazzotta dopo due minuti ma non siamo stati bravi a sfruttarla. Da lì, nonostante la partita in salita, abbiamo disputato buon primo tempo con diverse occasioni che non siamo riusciti a capitalizzare. Poi la squadra è pian piano calata fisicamente, come era preventivabile viste le condizioni della vigilia. In qualche giocata forse ha avuto un peso anche l’inesperienza, ma sono più importanti la condizione fisica e l’amalgama che deve ancora crearsi tra vecchi e nuovi. A sprazzi siamo riusciti a far intravedere qualcosa ma non basta, abbiamo preso degli schiaffi che spero servano a crescere“.