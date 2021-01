Crotone, Stroppa: “Serve continuità per dare la svolta alla stagione”

Un Crotone scatenato spazza via il Benevento. Il tecnico Giovanni Stroppa commenta la vittoria dei suoi uomini a Sky Sport: “Per poter parlare di svolta, serve continuità. Questa gara non dev’essere un caso isolato. I punti sono importantissimi in questo momento. La squadra è viva, ci crede e crea. Non è facile mantenere la motivazione altissima. Bisognerebbe approfittare di alcuni momenti, come quando la Juventus è arrivata a Crotone in una situazione non ideale. Non è facile lavorare in piena emergenza. Due terzi dei titolari nel piano ‘ideale’ sono fuori. A volte siamo stati fortunati, in altre occasioni è andata meno bene. Messias può giocare anche in grandi squadre, è migliorato anche rispetto alla scorsa stagione. Mi auguro continui così. Con poco, qui a Crotone, si può far tanto”.