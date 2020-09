Crotone, Stroppa sfida il Genoa: “Non siamo ancora in condizione ma vogliamo iniziare col piede giusto”

Prima conferenza stampa della stagione per l’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa in vista della gara d’esordio in trasferta contro il Genoa. Gli Squali se la vedranno col Grifone per la prima giornata di campionato 2020-21. Il mister ha presentato la sfida ai media.

Genoa-Crotone: parla Stroppa

“Come stiamo per questo esordio? Sicuramente siamo in ritardo sotto l’aspetto della condizione. Cercheremo di fare il massimo con quelle che sono attualmente le nostre forze e la nostra qualità”, ha detto Stroppa. “Spazio ai nuovi arrivati? Mi tengo l’ultimo giorno per la formazione, ci saranno degli assenti, ma l’idea di gioco è quella. E’ stato penalizzante non aver potuto giocare amichevoli ne abbiamo fatto solo una martedì. Anche nell’allestimento ci sono stati dei ritardi, ma questo ha riguardato anche le altre squadre, noi però come neopromosso dovremo fare molto di più”. “Il ritorno in Serie A? Sono molto contento, sono tornato grazie all’ambiente in cui mi trovo. Grazie allo staff, ai calciatori che ho allenato, la società che mi ha permesso di lavorare al meglio”.

E sulla gara col Genoa: “Scontro diretto? Parliamo della prima di campionato. Una gara. Ci teniamo tutti a farla al meglio, dando tutto quello che abbiamo. Mi piacerebbe iniziare con il piede giusto”. “Cosa temo del Genoa? Maran l’ho avuto come collaboratore di Sonetti quando era al Brescia ma io guardo solo a noi non agli altri”. “Crotone sempre battuto all’esordio? Non ci penso a queste cose. L’unico pensiero che ho in testa e cercare di andare a vincere ovunque, lavoriamo per questo. Non è semplice, ma metteremo tutto quello che abbiamo e questo deve entrare bene in testa a tutti. Serve questa mentalità”.