Crotone, Stroppa sfida la Roma: “Gara proibitiva ma servono punti. Sul campo possiamo giocarcela”

Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande (virtuali) dei media per presentare la gara di campionato contro la Roma. Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, un altro impegno complicato per la neo promossa.

Crotone-Roma, parla Stroppa

“Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato. Sarà una partita di assoluto livello che cercheremo di affrontare nel modo migliore”, ha esordito Stroppa. “Se recupero Cigarini o Benali? No purtroppo la situazione è ancora uguale. Djidji? Ci ho parlato ma è in ritardo di condizione. Mi dispiace ma sto cercando di metterlo dentro in spezzoni di gara per dargli minuti sulle gambe. Lui è una risorsa ma bisogna avere pazienza”.

E sulla Roma: “Il gioco di Fonseca e le nostre mosse? Sappiamo le qualità della Roma. Le loro capacità di lavorare a tutto campo, sia in possesso che in non possesso. In più, rispetto alle altre squadre, la Roma ha la caratteristica di portare tanti uomini in avanti nelle ripartenze. Ha grandi qualità individuali. Devo fare i complimenti a Fonseca perché la Roma è una squadra davvero con una grande identità”.

“Rispetto alla gara contro l’Inter cambierò qualcosa. Contro l’Inter abbiamo speso tanto. Fare un’altra gara così difficile implica qualche cambio”. “Il nostro morale? Noi dobbiamo fare tesoro di quello che è successo. Abbiamo preso gol con facilità disarmante. Bisogna avere un po’ più di atteggiamento difensivo in testa. In campo siamo stati eccezionali per gran parte della gara”.

“Serve fare punti per la classifica? Di sicuro contro la Roma dobbiamo essere attenti e concentrati. Sappiamo e rispettiamo i giallorossi. Partita proibitiva, ma c’è il campo. C’è il pallone e possiamo giocarcela. Sappiamo che con una vittoria possiamo saltare qualche posizione in classifica”.