Crotone, Stroppa: “Sprecato troppo nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo mollato”

Il Crotone appare bello a metà nella trasferta di San Siro. Dopo un primo tempo ben giocato, terminato sul 2-2, la squadra calabrese crolla nella ripresa incassando altre quattro reti.

LE PAROLE DI STROPPA

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa analizza la gara ai microfoni di Sky Sport: “Nei primi venti minuti del primo tempo la squadra avrebbe potuto anche avere un risultato più rotondo, abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio e questo mi dispiace. Poi è chiaro che la partita si è messa in salita, anche se noi abbiamo regalato qualcosa al di là della qualità dell’Inter. Siamo stati bravi comunque a portare in parità la gara prima della fine del primo tempo. Peccato per il terzo e quarto gol che ci hanno fatto un po’ mollare. Purtroppo a livello difensivo individualmente non abbiamo tenuto botta, Lukaku ha fisicità ma non possiamo farlo girare in quel modo come in occasione del terzo gol. Alla lunga è venuta fuori la forza fisica dell’Inter e noi dopo il terzo gol abbiamo mollato, non so se per un calo mentale o altro”.