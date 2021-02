Crotone, Stroppa: “Subiti troppi gol banali, altrimenti avremmo avuto una fiducia diversa”

Niente da fare per il Crotone: la Juventus si rivela troppo forte. I bianconeri si impongono per 3-0. La squadra calabrese resta così in ultima posizione in classifica e non riesce ad allontanare lo spettro della zona retrocessione.

LE PAROLE DI STROPPA

Tocca al tecnico Giovanni Stroppa analizzare la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Mi dispiace per il secondo gol. Abbiamo sbagliato un passaggio elementare per avviare una ripartenza e questo ha provocato il gol che ci ha tagliato le gambe. Per il resto abbiamo subito, ma era normale fosse così. Non si possono improvvisare le cose. Non eravamo abituati a lavorare così in fase difensiva contro questi avversari. Abbiamo avuto una fase difensiva di sacrificio. Sicuramente la gara contro il Cagliari sarà determinante. Ci tenevamo a fare una buona figura. Sono contento della prestazione, anche se potevamo commettere meno errori. Ora avremo una finale che ci permetterà di avvicinare o superare le squadre davanti a noi. Credo che l’attenzione e la determinazione facciano la differenza. A volte siamo usciti da goleade immeritate. Abbiamo avuto debacle dettate dal subire gol in pochi minuti. Altrimenti avremmo potuto avere più autostima”.