Crotone, Stroppa verso l’esonero ma Bucchi non viene

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha le ore contate sulla panchina del club calabrese dopo la sconfitta per 2-0 contro il Cagliari. Nonostante oggi la buona prova la squadra di Stroppa ha ceduto l’intera posta in palio. La dirigenza aveva prescelto Cristian Bucchi, con il quale la società rossoblù aveva iniziato un dialogo. Alla fine le parti non sono però giunte a un accordo, i calabresi avevano proposto un contratto fino al termine della stagione in corso con rinnovo in caso di salvezza. Ultima esperienza in panchina per Bucchi nella passata stagione all’Empoli in Serie B. Non siede su una panchina di A dal 2017-2018 quando guidò il Sassuolo per le prime 14 partite di campionato.