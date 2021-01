Crotone, Stroppa: “Vincere contro il Genoa potrebbe essere un bel jolly per la salvezza”

Giovanni Stroppa ha presentato la sfida del suo Crotone in programma domani contro il Genoa che sarà valida per la 20^ giornata di Serie A. Il tecnico dei calabresi ha risposto alle domande della stampa nel consueto appuntamento di vigilia.

Crotone-Genoa, le parole di Stroppa

Parte dalle condizioni dei suoi e sui nuovi arrivati mister Stroppa: “Messias? Sta bene ed è a pieno regime. Di Carmine? Sta molto bene fisicamente. Sto pensando se farlo giocare subito. Luperto e Riviere anche. Stanno bene”.

“Troppi cambi in difesa nelle varie partite? Non penso che cambiare abbia avuto un impatto. Penso che i ragazzi si equivalgano. Poi certo che ho dei riferimenti ma posso cambiare a seconda dell’avversario”.

“Vincere contro il Genoa fondamentale per la salvezza? Un bel jolly, si. Credo si possa dire così”. E ancora sul Genoa: “Hanno una rosa competitiva di livello internazionale. Una rosa che con la nostra non ha nulla a che vedere. Poi non prendono gol da tempo. Ballardini ha fatto un grande lavoro”.

Sul mercato: “Se mi aspettavo un sforzo da parte del club? No, assolutamente. Non metto in dubbio che la società stia cercando di fare il meglio per colmare dei vuoi o per migliorare. Ci sono ancora dei giorni e delle situazioni in ballo. So che stiamo facendo il possibile”.

Sul girone di ritorno: “Abbiamo fatto fino ad ora cose positive e c’è tanto da recriminare. Non solo per il gioco fatto vedere ma per le occasioni create e il modo di restare in campo. Purtroppo abbiamo creato molto meno di quanto avremmo meritato. Abbiamo la consapevolezza di potercela fare”.