Crotone, Stroppa: “Voglio vedere veleno per non commettere errori. Verona? Identità precisa. Complimenti a Juric”

Conferenza stampa di vigilia per Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, in vista della sfida esterna contro il Verona. Il mister dei calabresi ha commentato il momento dei suoi e presentato il match valido per la 17^ giornata di Serie A.

Verona-Crotone, parla Stroppa

“Mi auguro e spero che la mia squadra non ripeta errori, soprattutto quelli gratuiti. La squadra però c’è e anche le prestazioni”, ha commentato Stroppa. “I gol presi con la Roma erano evitabili. Dobbiamo avere il veleno in corpo e il furore”.

“I numeri del Crotone? Per invertire la rotta in trasferta serve tutto quello che ho detto. Non commettere errori”.

Sul Verona: “Hanno squadra e identità consolidata. Chiunque giochi lo fa a tremila all’ora. Bravo a Juric e complimenti. Lui è straordinario in tutto quello che sta facendo. Quante possibilità abbiamo di fare risultato? Dobbiamo fare punti. La possibilità c’è”.

Ancora sulla squadra: “Si allena benissimo ma mancano i punti. Dobbiamo lavorare per i punti. Manca davvero poco per poter combattere in maniera migliore rispetto a quello che stiamo facendo. Modulo contro Verona? Possibile la variazione. Quando abbiamo messo le due punti contro la Roma e Messias sulla trequarti mi è piaciuto”. “In difesa? Penso possa giocare Djidji. Poi vedremo. In attacco Riviere meglio di Simy. Lui è avvantaggiato”.