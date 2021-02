Crotone, Ursino ammette: “Abbiamo pensato a Pirlo, ma poi la Juventus…”

Il destino, a volte, sa regalare colpi di scena incredibili. Infatti il Crotone fa visita alla Juventus in cerca di punti e troverà sulla panchina avversaria un allenatore che avrebbe potuto guidare proprio la formazione calabrese. Già, Andrea Pirlo è stato tra i possibili sostituti di Giovanni Stroppa al termine della scorsa stagione, quando la squadra rossoblù era riuscita a risalire in Serie A dopo due stagioni di purgatorio.

IDEA

Un retroscena clamoroso, svelato dal direttore sportivo Giuseppe Urbino ai microfoni di Sky Sport: “Pirlo era un nome a cui ho pensato, quando è andato all’Under23 della Juventus, se Giovanni Stroppa fosse andato via… Era solo un’opzione, per noi era un profilo importante. Ne avevo già parlato con il Presidente, era una situazione che ci andava bene, ma siamo contentissimi del nostro tecnico. Per me è un predestinato, diventerà ancora più grande dopo un anno. Non parlo di gavetta, ma di esperienza”.