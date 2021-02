Crotone, valutazioni per il futuro di Stroppa: Semplici o Carrera in caso di cambio di allenatore

Ultimo posto in classifica con soli 12 punti conquistati fin qui in 20 gare giocate. Il Crotone non naviga certo in acque serene ed è per questo che la posizione del mister Giovanni Stroppa potrebbe non essere poi così al sicuro.

Secondo quanto riporta TMW che cita Tuttosport, la società calabrese potrebbe valutare un cambio di guida con la speranza di portare una scossa alla squadra e, soprattutto alla classifica. Per la panchina del Crotone si starebbe valutando la possibilità quindi di esonerare Stroppa e scegliere uno tra Leonardo Semplici, ex Spal, o Massimo Carrera, da poco libero dopo l’esperienza in Grecia all’AEK di Atene.