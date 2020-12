Crotone, Vrenna combattuto: “Napoli? Possiamo dire la nostra come con la Juve ma… spero vinca lo scudetto per Maradona”

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del momento dei suoi anche in vista della gara di campionato contro il Napoli. Il numero uno del club calabrese ha affrontato diversi temi legati all’attualità del calcio nostrano, compresa la scomparsa di Diego Armando Maradona.

Vrenna: tra Napoli e Maradona…

“Il Napoli è la mia squadra del cuore fin da ragazzo, perchè studiavo in città e Maradona era il mio idolo. Non ci sono giocatori così, da solo vinceva le partite”, ha spiegato Vrenna. “Ho visto cosa sta accadendo in città e credo che un amore di questo tipo sia bellissimo e unico. Solo a Napoli poteva accadere una testimonianza tale”.

Passando al calcio giocato e al prossimo match del suo Crotone contro gli azzurri di Gattuso: “Il Crotone giocherà anche bene ma il problema è che arriverà una grandissima squadra con un allenatore, tra l’altro anche lui calabrese, che sta facendo molto bene. Per noi sarà una partita difficilissima, il Crotone ha messo in difficoltà la Juve e può fare lo stesso con il Napoli anche se azzurri sono nettamente superiori a noi”.

E ancora: “Gattuso è un motivatore e l’idea di calcio che ha va bene. Il Crotone ha qualche problema nella fase difensiva, dovrebbe giocare un po’ più coperto. Stroppa fa giocare bene la squadra e penso sia stata un’ottima scelta per noi. Mi auguro che ci sia un nuovo miracolo come la nostra salvezza. Al primo campionato di A facemmo un exploit, dopo i 9 punti dell’andata ne facemmo 27 al ritorno e ci salvammo”. Infine un pensiero ancora sul Napoli: “Spero che il Napoli riesca a vincere lo scudetto per dedicarlo a Maradona”.