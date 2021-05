Crotone, Vrenna: “Peccato retrocedere con Simy e Messias. Faremo cassa con loro”

Il presidente fa il punto sulla situazione della sua squadra

Il Crotone retrocede in Serie B al termine di una stagione povera di grandi soddisfazioni. I calabresi non sono riusciti a invertire la rotta nemmeno con il cambio in panchina, passando da Giovanni Stroppa a Serse Cosmi.

Il presidente Giovanni Vrenna interviene ai microfoni di Sky Sport: "Ciò che brucia è la retrocessione pur avendo due attaccanti da 30 gol. Loro sono gli uomini di mercato. Ripartiremo usando loro per fare cassa. Vedremo cosa riusciremo a costruire durante l'anno. Da lunedì faremo una riunione e vedremo eventualmente quale programma adottare in base all'allenatore. Messias? Ha 30 anni, ma è arrivato da due stagioni tra i professionisti. Giocherà per diversi anni. Per me è un fenomeno del calcio".