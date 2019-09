Crouch, tifoso della Sampdoria: “Ero a Wembley nella finale contro il Barcellona. Il mio idolo era…”

Tifoso davvero speciale quello che scopre di avere la Sampdoria. Peter Crouch, ex storico attaccante inglese, parlando a BT Sport, ha rivelato la propria passione per i blucerchiati. Oltre a collezionarne le maglie, l’ex centravanti ha ammesso di essere stato addirittura a Wembley nel 1992 quando, in occasione della finale di Coppa dei Campioni, la Sampdoria sfidò il Barcellona.

La stessa società ligure ha condiviso su Twitter il filmato con parte dell’intervista in cui Crouch racconta il debole per il club italiano: “Certo che ho avuto questa maglia nella mia collezione”, ha detto l’ex attaccante riferendosi alle divise della Sampdoria. “Gianluca Vialli era il mio idolo. Ma c’erano anche Mancini, Lombardo e Vierchowod. Ero a Wembley nel ’92 per la finale contro il Barcellona”.