Cruz: “Sarei stato perfetto in coppia con Lautaro. E Lukaku mi ricorda Adriano”

All’epoca era considerato il jolly a cui ricorrere nei momenti difficili. Una volta inserito in campo, Julio Cruz sapeva rivelarsi spietato con le difese avversarie, spesso incapaci di leggere i suoi movimenti atipici. L’attaccante argentino ha fatto le fortune di Bologna e Inter, prima di scegliere la Lazio, vincendo l’ultimo trofeo in Italia con la Supercoppa conquistata proprio ai danni dei nerazzurri.

SOMIGLIANZE

Lo stesso Cruz ha trovato qualche analogia tra la “sua” Inter e quella attuale. Queste le sue parole a Inter TV: “Con Lautaro mi sarei trovato benissimo, ma ho sempre cercato di giocare in coppia coi miei partner. Ho giocato anche con Crespo e l’abbiamo fatto bene anche se avevamo caratteristiche fisiche e tattiche simili. Lautaro si muove molto, è forte, fisicamente, la cosa buona che ha è che è ambidestro. Lukaku? Fortissimo: lo avevo già visto in Inghilterra, in Italia sta dimostrando di essere da Inter. E’ forte, sa far gol, tiene la squadra alta, è fortissimo. Ricorda Adriano: era fortissimo, con quelle gambe, in campo i difensori tremavano. Con lui succede lo stesso”