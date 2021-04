Cska, Onopko: “Gaich, resta al Benevento e non tornare a Mosca”

L'ex tecnico del club capitolino ha allenato Gaich per 5 mesi

L'ex allenatore del CSKA Viktor Onopko, rimasto sulla panchina della squadra della capitale russa fino allo scorso mese di dicembre, in un'intervista a Sport24 ha spiegato perché l'attaccante del Benevento Adolfo Gaich è stato ceduto in Italia. "Purtroppo Gaich non è riuscito a inserirsi nonostante avesse grandi prospettive. E' un bravo ragazzo umile, un giocatore della nazionale giovanile argentina. ma è stato difficile per lui qui a Mosca. Gaich è arrivato dall'altra parte del mondo dopo 5 mesi di pandemia ed era in leggero sovrappeso. Ha dato il massimo, ha ascoltato i miei consigli, ma non ha funzionato. Gli abbiamo fatto fare esercizi individuali e abbiamo cercato di trovare soluzioni tattiche a lui congeniali, ma non è riuscito a essere utile alla squadra. Ho parlato molto con lui in spagnolo, ma purtroppo non è stato in grado di adattarsi. Lo vedo giocare adesso a Benevento, persino segnare alla Juventus. Forse non è il suo campionato quello russo e il CSKA non è la sua squadra. Gli argentini si ambientano molto bene in Italia agevolati anche dalla lingua e dalla cultura simile al suo Paese. Se fossi Gaich, non tornerei a Mosca e chiederei di rimanere a Benevento" ha detto Onopko. Il CSKA ha acquistato l'argentino dal San Lorenzo nell'agosto 2020 per 8,5 milioni di euro. Nella prima parte della stagione 2020/21 l'attaccante ha giocato 18 partite ed ha segnato un solo gol. A gennaio scorso il CSKA ha ceduto Gaich in prestito al Benevento. Nel club italiano 2 gol in 8 match.