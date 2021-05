Cuadrado ammazza Inter e la Juve si rimette in corsa per la Champions

Terza sconfitta dei campioni d'Italia in campionato

Partita vibrante all'Allianz Stadium con la Juventus che ha battuto l'Inter per 3-2 al termine di una gara ricca di episodi. Una vittoria che vale tanto in chiave Champions League per la squadra di Pirlo che nonostante abbia giocato in inferiorità numerica per un tempo per l'espulsione di Bentancur ha saputo gestire il match e punire i campioni d'Italia con Cuadrado vero cecchino. Risultato sbloccato da Ronaldo, che segna sulla respinta del rigore da lui stesso calciato. Sempre dal dischetto, al 35' Lukaku spiazza Szczesny pareggiando i conti, ma nel recupero del primo tempo Cuadrado con un destro deviato da Eriksen beffa Handanovic. In avvio di ripresa Bentancur lascia i bianconeri in 10: doppio giallo per lui. Finale di fuoco con autorete di Chiellini e un altro rigore per la Juve che Cuadrado realizza. La Juventus adesso deve sperare che il Napoli domani non faccia risultato pieno a Firenze per il quarto posto.