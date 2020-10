Cuadrado avverte la Juventus: “Inter e Napoli lotteranno per lo scudetto”

La partenza non esaltante della Juventus apre più di un interrogativo sulla lotta per lo scudetto. Il Milan non fa sconti, ma anche altre pretendenti sembrano molto pericolose, pronte a interrompere il filotto di vittorie della Vecchia Signora.

RIVALI

L’esterno bianconero Juan Cuadrado ha commentato la situazione della lotta scudetto dal suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “Ci sono tante squadre che vogliono vincere lo scudetto. Il Napoli sta giocando molto bene, così come l’Inter. Noi saremo lì a battagliare. Quanto ci manca Cristiano Ronaldo? È un campione. Sicuramente in queste partite così difficili, con le squadre che si chiudono, la sua forza, la sua mentalità e la sua voglia vengono fuori. In questo momento ci manca, certo”.