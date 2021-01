Cuadrado: “Certe partite la Juventus non le sbaglia. Da qui alla fine sono tutte finali. Sczesny…”

L’esterno della Juventus Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Bologna: “Oggi abbiamo sempre creduto in quello che facevamo, siamo la Juventus e certe partite non le sbagliamo, il nostro dna è quello di lottare fino alla fine. Vogliamo giocare tutte le gare come fossero delle finali. Gol sbagliato? Sono andato in confusione e ho calciato malissimo. Da quella posizione devo prendere la porta. La parata di Szcescny sul mio colpo di testa? Ha fatto un miracolo, ho voluto ringraziarlo”.