Cuadrado, che svarione su Fortunato: “Sembra Rabiot”. Poi le scuse

Il 25 aprile è una data triste per la Juventus da 25 anni. Era il 1995 quando il difensore Andrea Fortunato moriva per una leucemia. I bianconeri hanno ricordato la ricorrenza sui social. Tuttavia il post ha generato un autogol inopinato da parte di Juan Cuadrado. Il terzino colombiano ha commentato la foto di Fortunato commentando con un ironico: “Adrien Rabiot, sei tu” La battuta non è passata inosservata e ha suscitato tante polemiche tra gli utenti. Cuadrado ha dovuto correre ai ripari, scusandosi per la pessima idea: “Ne approfitto per chiedere scusa a tutti gli juventini per il post che ho commentato. Veramente, ho visto solo la foto senza leggere quello che era accaduto: ho solo guardato e mi è sembrato di vedere Rabiot. Scusa”.