Cuadrado e i sogni scudetti: “Brutto stop col Benevento, ora bisogna vincerle tutte”

La sconfitta contro il Benevento è stata tanto sorprendente quanto devastante per la Juventus. Con questo risultato, i bianconeri hanno perso contatto con il Milan al secondo posto e hanno mantenuto dieci punti di distacco dall’Inter, che aveva saltato la gara contro il Sassuolo a causa dei casi Covid. Per rientrare nella lotta al vertice, i campioni d’Italia in carica dovrebbero sperare in un passo falso dei nerazzurri e in una loro contemporanea vittoria nel recupero contro il Napoli.

RISCATTO

Di questo e molto altro ha parlato Juan Cuadrado ai microfoni di Sky Sport: “Ho approfittato della sosta per lavorare intensamente dal punto di vista fisico. Era qualcosa che non accadeva da tanto tempo. Abbiamo messo benzina nelle gambe per finire al meglio la stagione. Mi sento bene, questa pausa ci ha aiutato tantissimo: quando viaggiamo in Sudamerica è difficile tornare subito in forma, ora siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene. La sconfitta contro il Benevento è stata sicuramente molto difficile da digerire. Volevamo fare risultato e non ci siamo riusciti. Ci abbiamo pensato tanto, dovevamo vincerla per arrivare alle prossime gare con tre punti in più. Adesso dobbiamo cercare di vincere tutte le gare che mancano”.