Cuore d’oro Inter, maxi donazione all’ospedale Sacco di Milano

Non appena il Covid-19 ha invaso l’Italia, non sono mancate le dimostrazioni di solidarietà sia di personalità legate al mondo dello sport e dello spettacolo sia dei cittadini. Ognuno ha voluto contribuire raccogliendo cifre non indifferenti per le strutture ospedaliere.

INTER – Tra le squadre più attive del nostro campionato in tal senso c’è sicuramente l’Inter. La squadra di Zhang ha donato infatti mezzo milione di euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano. Una raccolta fondi alla quale hanno partecipato giocatori, staff e dirigenza. Questo il comunicato della società nerazzurra: “Alla campagna di raccolta fondi ha contribuito l’Inter nella sua totalità, dai giocatori della Prima Squadra, allo staff tecnico e ai dipendenti del Club che hanno donato in totale 500mila euro. Inter apre ora ai suoi tifosi, ovunque nel mondo, l’opportunità di aderire alla campagna con una donazione”.