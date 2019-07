Cutrone, addio Milan: lascia il ritiro e chiude col Wolverhampton

Patrick Cutrone saluta il Milan. L’attaccante ha già abbandonato il ritiro dei rossoneri a Boston per tornare in Italia e firmare con il Wolverhampton. Il 21enne, dopo un’attenta riflessione, ha deciso di dire sì al club inglese.

Nelle casse del club rossonero dovrebbero entrare 18 milioni più bonus. Si muove, dunque, il mercato in uscita del Milan. Per Cutrone è l’addio ai colori rossoneri dopo 12 anni. Il bomber, infatti, è cresciuto nelle giovanili milaniste dopo l’inizio nella Parediense prima dell’esordio in Serie A il 21 maggio 2017 a 19 anni contro il Bologna. Prima con Higuain, poi con l’arrivo di Piatek, per Cutrone il posto da titolare è sempre stato lontano. Ecco la decisione di cercare gloria altrove. Importante per la conclusione dell’affare la regia del potente procuratore Jorge Mendes.