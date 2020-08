Da Maurizio a Mauricio, Pochettino in pole per sostituire Sarri

Dopo l’esonero di Maurizio Sarri sono tornate anche le voci riguardo il suo possibile sostituto. I nomi fatti sono molti, da Inzaghi a Pirlo fino alla clamorosa idea del ritorno di Massimiliano Allegri. Quello che è certo è che la società bianconera dovrà scegliere in breve tempo il successore dell’allenatore toscano. La Serie A 2020/2021 comincerà infatti il 19 settembre e ci sarà poco tempo per il nuovo tecnico per preparare la prossima annata.

ESONERO SARRI, POCHETTINO SUCCESSORE

Il toto nomi attorno al mondo Juventus è partito anche in Inghilterra, ma i media inglesi sono piuttosto certi di chi sarà il nuovo allenatore bianconero: Mauricio Pochettino. L’ex manager del Tottenham era stato accostato più volte ai bianconeri e dopo l’esonero di Sarri le voci si fanno sempre più insistenti. Il Sun parla addirittura di contatti già avviati con l’allenatore argentino. Occhio però anche ai nomi di Inzaghi e Zidane.