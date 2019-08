Dal Belgio: anche il Napoli nella corsa a Lukaku

E’ bagarre per Romelu Lukaku. Sul centravanti del Manchester United vi è infatti non solo il forte pressing della Juventus, che vorrebbe portare a termine lo scambio con Paulo Dybala, ma anche quello del Napoli. Questo almeno quanto raccolto da Voetbal Primeur, secondo il quale gli azzurri sono pronti ad inserirsi nella corsa al belga.

DETTAGLI – Il club di Aurelio De Laurentiis, da quanto trapela, sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Arkadiusz Milik più un conguaglio economico pur di arrivare a Lukaku. La trattativa non sarà però semplice, con la Juventus che, dopo aver superato la concorrenza dell’Inter, rimane in pole position per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, ormai in uscita dai Red Devils.