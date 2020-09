Dal Chelsea all’Inter, Conte richiama un suo fedelissimo

L’Inter di Antonio Conte è ancora alla ricerca della formula giusta. Il 4-3 contro la Fiorentina è il risultato di vari esperimenti tattici provati dall’ex allenatore della Juventus che, come tanti tecnici, sta sfruttando le prime gare per testare la formazione migliore.

CONTE CHIAMA MARCOS ALONSO

Il mercato però è ancora aperto e i club hanno ancora tempo per chiudere qualche affare. Antonio Conte in questo mercato ha richiamato a sé un suo fedelissimo come Arturo Vidal e il tecnico nerazzurro vorrebbe fare la stessa cosa con Marcos Alonso. L’esterno è stato al Chelsea con Conte e conosce benissimo il suo calcio. Inoltre nell’ultimo match lo spagnolo ha avuto uno screzio verbale piuttosto pesante con Lampard e per questo potrebbe convincersi ancora di più a partire. A riportarlo è il DailyMail.