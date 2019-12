Dal Pallone d’Oro al… Calciobidone 2019: la ‘flop’ 10 dei candidati

Nella serata di ieri l’assegnazione del Pallone d’Oro 2019. Lionel Messi è stato eletto come miglior calciatore del mondo della passata annata. Van Dijk e Cristiano Ronaldo hanno completato il podio.

Ma se da una parte abbiamo i migliori della scorsa stagione, dall’altra, qualcuno, ha fatto decisamente… male. Anche il premio, decisamente meno ambito, del Calciobidone sta per arrivare al fatidico giorno della sua assegnazione. Il ‘trofeo’ ironico creato dal portale Calciobidoni.it, dedicato ai flop ed ai peggiori giocatori, è arrivato alla sua 11^ edizione. Tanti i candidati illustri in quella che chiameremo la Flop 10. Il vincitore della passata edizione era stato Kalinic, per le sue prove incolore al Milan. Chi sarà il suo successore?