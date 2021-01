Dal Pino: “Capisco la delusione di Commisso. La burocrazia italiana blocca qualsiasi investimento”

Il presidente della Serie A Paolo dal Pino ha voluto commentare la recente vicenda di casa Fiorentina, con il presidente viola Commisso che ha dichiarato chiuso il tema legato alla ristrutturazione dello Stadio Franchi: “Condivido l’amarezza e le riflessioni del presidente della Fiorentina dopo la comunicazione di oggi da parte del Mibact. In Italia la burocrazia rallenta e blocca qualsiasi investimento e questo è molto triste. La città di Firenze ha trovato un imprenditore innamorato della squadra di calcio, pronto a investire cifre importanti e il solito masochismo italiano sta facendo di tutto per farlo scappare. Sono dispiaciuto per tutti i tifosi della Fiorentina, Commisso ha già dimostrato cosa è in grado di fare con il nuovo centro sportivo gigliato”.