Dal Pino risponde a Marotta: “L’Inter ha rifiutato di giocare domani. Non parli di campionato falsato”

Caos in Italia per le gare del massimo campionato. Le vicende che vedono coinvolte le società di calcio a seguito del coronavirus sono ormai all’ordine del giorno. Dura la risposta del presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino nei confronti dell’ad dell’Inter Beppe Marotta a seguito delle sue parole in merito al campionato falsato dopo il rinvio di Juventus-Inter e di altre 4 partite della 26^ giornata di Serie A.

RISPOSTA – “Venerdì l’a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato”, queste la parole di Dal Pino nei confronti di Marotta sulla decisione di rinviare il derby d’Italia.

LE PAROLE DI MAROTTA

LE GARE RINVIATE