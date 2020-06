Dal Pino: “Tifosi allo stadio? Spero da luglio…”

“Dobbiamo essere prudenti e pazienti, ma siamo fiduciosi che se la situazione sanitaria continuerà a migliorare, il graduale ritorno dei tifosi negli stadi sarà una realtà”. Queste le parole del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino rilasciate nel corso dell’intervista al New York Times. Uno spiraglio e forse anche di più per rivedere i tifosi durante le partite del massimo campionato italiano.

Dal Pino: “Tifosi allo stadio da luglio”

“Forse, in parte, anche nel prossimo mese potremmo vedere i tifosi allo stadio. Ogni situazione di crisi rappresenta una chance per migliorarci con ogni mezzo. Ci sono molte opportunità da cogliere”, ha spiegato Dal Pino che ha fatto il punto anche sulla situazione relativa alla collaborazione tra isitituzioni: “Ora c’è più unità di prima. Sono state eliminate dal tavolo molte questioni. Non avere partite, non avere discussioni in cui si criticavano gli arbitri o i giocatori, ha rimosso molta tensione. Il Covid-19 ha cambiato tante cose. Ha modificato il modo in cui le persone interagiscono”. E sulla pista che avrebbe potuto portare alla chiusura anticipata del torneo: “L’abbandono della stagione di Serie A avrebbe avuto un forte impatto sul valore sia dei club che dei giocatori. La pandemia ha devastato l’industria, non solo rispetto alla vendita dei biglietti ma anche in tutte le attività legate alle partite, come merchandising e sponsorizzazioni”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP