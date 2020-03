Dal Portogallo furiosi: “Ronaldo fuori da Madeira”

Lunedì aveva fatto molto discutere la foto che ritraeva Cristiano Ronaldo a passeggio per le strade di Madeira con la fidanzata Georgina e i figli. Il Portogallo, come la gran parte degli Stati europei è in regime di lockdown e gli spostamenti sono concessi solamente per situazioni d’emergenza o di necessità. Una passeggiata, sicuramente, non è tra queste.

VIA DA MADEIRA – La foto non ha fatto infuriare solo gli utenti. Anche il politico portoghese Rafael Macedo ha aspramente criticato il comportamento del giocatore della Juventus: “Voglio che quell’animale che arriva dall’Italia stia a casa. Cacciate quel barbone da Madeira“. Non proprio parole al miele che sono poi state smentite dallo stesso Macedo. Il politico infatti ha dichiarato che il suo account Facebook era stato hackerato e ha scritto successivamente un messaggio di scuse al campione portoghese.