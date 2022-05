Dalla Francia, irruzione nella sede del Lille: nel mirino l’affare Osimhen col Napoli

La notizia è giunta dalla Francia in queste ore

Victor Osimhen è stato una delle note positive del Napoli in questa stagione. L'attaccante, grazie ai suoi gol e la sua leadership, ha saputo trascinare gli azzurri alla conquista del posto in Champions League. Nelle ultime ore ha fatto però discutere una notizia dalla Francia: come riferisce L'Equipe, infatti, la polizia giudiziaria di Lille ha effettuato oggi un'irruzione nella sede del club francese. Gli inquirenti avrebbero ascoltato diverse persone, in particolare il Direttore Amministrativo e giuridico Julien Mordacq.