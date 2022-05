Dalla paura alla gioia: Lautaro ribalta l’Empoli e l’Inter è in testa alla classifica

Pirotecnico match a San Siro con l'Empoli che ha spaventato l'Inter

L'Inter ha raggiunto l'obiettivo battendo l'Empoli ed effettuando il sorpasso al Milan. Una vittoria maturata in appena 4 minuti dopo il doppio vantaggio della squadra toscana poi crollata. L'ex Pinamonti sblocca il risultato dopo appena 5' su assist di Zurkowski, il raddoppio arriva al 28’ con Asllani. Un’autorete di Romagnoli e la doppietta di Lautaro Martinez valgono i tre punti ai padroni di casa, che nel recupero arrotondano il risultato con Sanchez. L'Inter vince in rimonta e sorpassa in vetta il Milan, che giocherà a Verona domenica sera.