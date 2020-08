Dalla Spagna accuse a Ronaldo: antipatia aperta per Sarri e Dybala

L’eliminazione contro il Lione negli ottavi di Champions League ha spalancato il vaso di Pandora in casa Juventus. Tanti e forse troppi i malumori di alcuni giocatori sotto la gestione di Maurizio Sarri. Ovviamente anche il rapporto tra l’ex allenatore bianconero e Cristiano Ronaldo finisce nel mirino di critici e addetti ai lavori. E c’è chi si lascia andare a ricostruzioni davvero clamorose.

ANTIPATIA

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, il fuoriclasse portoghese non avrebbe mai legato con Sarri, di cui non sarebbe riuscito a tollerare il vizio del fumo anche negli spogliatoi. Inoltre CR7 non si sarebbe mai trovato a suo agio con Paulo Dybala, che occupa zone di campo a lui congeniali. Dunque il rapporto tra i due assi non sarebbe mai esploso e, anzi, si ha l’impressione che qualche tensione si sia consumata.