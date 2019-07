Dalla Spagna, ecco perché de Ligt non ha firmato per il Barcellona

Matthijs de Ligt è ormai un calciatore della Juventus. Ma solamente fino a poche ore prima dalla firma per la Vecchia Signora, il Barcellona sarebbe stato ad un passo da mettere nero su bianco l’ingaggio del difensore.



L’unico motivo che avrebbe bloccato l’operazione, è da ricercare nelle richieste contrattuali di Raiola e dello stesso olandese.

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, i bluagrana, un paio di settimane fa, avrebbero fatto un disperato tentativo per portare de Ligt al Barcellona e strapparlo alla Juventus. Tentativo andato a vuoto per questioni economiche. Raiola, infatti, avrebbe chiesto per il suo assistito un ingaggio molto alto, addirittura superiore a quello di campionissimi del Barcellona come Gerard Piquè e Jordi Alba. A quel punto il presidente Bartomeu e i vertici societari avrebbero deciso di mollare definitivamente la presa e veder, dunque, sbarcare de Ligt a Torino, sponda Juventus.