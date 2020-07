Dalla Spagna, Higuain ha scelto il suo futuro

La Juventus è arrivata al punto clou della stagione. Dopo la vittoria dello Scudetto gli uomini di Sarri dovranno concentrare le loro forze sul ritorno degli ottavi contro il Lione. I bianconeri dovranno ribaltare il risultato per proseguire il sogno Champions e approdare alle Final8. A stagione terminata sarà poi tempo di fare i conti con alcune partenza, tra cui quella di Gonzalo Higuain.

GONZALO HIGUAIN HA SCELTO IL RIVER

L’attaccante argentino sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza bianconera ed europea e a fine estate potrebbe raggiungere la sua nuova squadra. Secondo quanto riportato da Don Balon l’ex Napoli avrebbe dato il suo ok per il ritorno al River Plate, società in cui ha mosso i primi passi da calciatore.