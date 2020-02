Dalla Spagna, Real Madrid su Milinkovic-Savic

E’ sempre tempo di calciomercato. Le big europee studiano i colpi da fare in estate e in casa Real Madrid Zidane avrebbe un nome da proporre a Florentino Perez. Bocciata l’idea Pogba, ecco che spunta Sergej Milinkovic-Savic.

Il giocatore classe 1994 ha impressionato molto l’allenatore francese che avrebbe messo il serbo nella lista dei preferiti. La Lazio ad oggi ha rifiutato offerte anche dall’Inghilterra per il centrocampista, ma secondo quanto riporta Don Balon Florentino Perez avrebbe una proposta irrinunciabile per Lotito.

OFFERTA – In Spagna si parla di un’offerta di 70 milioni di euro più l’inserimento di James Rodriguez nell’affare. Insomma, non un’offerta che arriva tutti i giorni. Quello che è certo è che il discorso verrà ripreso in estate. Intanto il Real ha lanciato un forte segnale di interesse.