Dalla Spagna sicuri, via libera al colpo della Juventus

Giovedì partirà ufficialmente l’era Maurizio Sarri alla Juventus. Il neo allenatore verrà presentato alla stampa e da quel momento avrà inizio un nuovo ciclo.

Nuovo tecnico, nuovo corso e…nuovi giocatori. Ebbene sì, perché stando a quanto riportano i media spagnoli, in particolare Chiringuito TV, la Juventus di Sarri avrebbe pronto il colpo Adrien Rabiot.

La dirigenza della Continassa insieme all’ex manager del Chelsea ha già iniziato le mosse sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente una rosa che la prossima stagione punterà a riconfermarsi in Italia e tentare un nuovo assalto alla Champions League dopo il fallimento della passata stagione.

Il primo colpo del nuovo ciclo, se non si conta Ramsey arrivato a parametro zero dall’Arsenal, potrebbe essere proprio il francese del Paris Saint-Germain. Rabiot, classe ’95, è reduce da una stagione in continua battaglia con i vertici parigini e il 30 giugno si libererà gratis. Ecco perché, secondo la trasmissione spagnola, la Juventus avrebbe avanzato un’offerta concreta al giocatore che chiedeva un ingaggio molto elevato ma che si sarebbe “accontentato” di 7 milioni netti sino al 2024. I bianconeri potrebbero versare anche 10 milioni di commissioni e a luglio dovrebbe esserci la firma.