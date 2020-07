Dall’Inghilterra, City e United pronti a spendere 45 milioni per un centrocampista rossonero

Dopo il 2-2 strappato sul campo della Spal, il Milan di Pioli dovrà reagire fin da subito per non perdere il treno europeo. Di fronte i rossoneri avranno una Lazio molto motivata che vuole continuare a dare fastidio alla Juventus per l’obiettivo scudetto. Quella dell’Olimpico non sarà una partita semplice per i rossoneri ancora alle prese con il dubbio Ibrahimovic. Inoltre Pioli dovrà essere bravo a non lasciare che le voci di mercato distraggano un gruppo ancora in piena corsa per il suo obiettivo.

Tutti pazzi per Bennacer

Nella complicata stagione rossonera un giocatore che ha fatto vedere cose positive è stato sicuramente Ismael Bennacer. Arrivato dall’Empoli, il giocatore classe ’97 sembra essersi ben ambientato a Milanello. Quando viene chiamato in causa, il centrocampista algerino si è fatto trovare sempre pronto con gesti sfoderando anche ottime prestazioni. Per questo motivo due big inglesi avrebbero messo gli occhi su di lui. Le due squadre in questione sono Manchester United e Manchester City e a riportarlo è Sport Witness. Il sito inglese parla anche della cifra che le due società potrebbero versare nelle casse rossonere: ben 45 milioni di euro. Una somma sicuramente importante e se dovesse arrivare un’offerta di questo tipo è chiaro che il Milan ci penserà.

LEAO RACCONTA IBRAHIMOVIC, LEGGI QUI