Dall’Inghilterra: la Juventus pensa all’addio di Szczesny

Non un momento facilissimo per Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus, in occasione della gara con il Brescia, ha commesso un grossolano errore che ha messo in salita la partita dei bianconeri, comunque in grado poi di portarsi a casa l’intera posta in palio. Un rendimento che però non sembra soddisfare la dirigenza del club di Andrea Agnelli, che starebbe pensando a un divorzio con il suo estremo difensore.

DE GEA – L’alternativa a Szczesny sarebbe stata individuata nel portiere del Manchester United David De Gea, che, come raccolto dalla stampa inglese, sarebbe stato proposto ai bianconeri dall’agente Jorge Mendes.