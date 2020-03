Dall’Inghilterra, Lukaku pensa già al futuro: iniziato corso online per diventare allenatore

Una volta terminato l’isolamento di quattordici giorni in seguito alla positività al Coronavirus del difensore della Juventus Daniele Rugani, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, una volta ottenuto il permesso da parte del club, ha fatto ritorno in Belgio. Qui il centravanti, come riporta il Telegraph, ha iniziato insieme ai compagni di Nazionale Alex Witsel e Kevin De Bruyne un corso online per ottenere la licenza Uefa da allenatore. Il bomber di Antonio Conte, quindi, pensa già al futuro, preparandosi ad una nuova carriera una volta appesi gli scarpini al chiodo.