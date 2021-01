Dall’Inter allo… Spezia: il record in Serie A che si ripete

Uno 0-0 che sa di impresa. Lo Spezia strappa un punto sul campo del Torino nel 18esimo turno di Serie A e lo fa giocando praticamente tutta la gara in dieci uomini a causa della prematura espulsione di Vignali.

L’uscita dal campo del calciatore ligure all’ottavo minuto di gioco del primo tempo ha obbligato gli uomini di Vincenzo Italiano ad una gara dura e faticosa che alla fine vale un punto in classifica e un record nel massimo campionato. Infatti, come ricorda Opta, era dal 2013 che una squadra non riusciva a strappare almeno un punto giocando in inferiorità numerica dopo un’espulsione nei primi 10 minuti di gioco. L’impresa venne fatta, prima dello Spezia, dall’Inter, in un 3-3 ancora contro il Torino.