Dalma Maradona: “Il Napoli ha negato accesso allo stadio per mio documentario”

La figlia di Diego girerà un documentario sul Pibe: «Ho scritto a De Laurentiis per filmare in campo, aspetto una risposta»

Redazione ITASportPress

Dalma, figlia di Diego Maradona è un'attrice e in questi giorni sta girando un documentario che si chiama “La hija de Dios”. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Dalma ha parlato di alcuni progetti. "Il progetto è per una piattaforma internazionale e come nella precedente opera teatrale l’idea è quella di spiegare perché per me mio padre non era Dio, che era invece la percezione che di lui aveva tanta gente. Il tono è quello di una commedia, tra aneddoti personali e follie generali attorno a lui. È un omaggio a mio padre, un atto d’amore assoluto.

NAPOLI - Dalma ricorda la città dove il papà giocò in Italia: "Amo Napoli e il Napoli, sento che la passione nei confronti di mio padre va molto oltre il calcio e per questo provo tante cose per i tifosi napoletani. Napoli è l’ultima tappa del mio viaggio. Attraverso la casa di produzione locale (la Bronx, ndr) abbiamo chiesto le autorizzazioni necessarie per girare allo stadio ma il Napoli ci ha detto di no. Non ci potevo credere, così ho chiesto di riprovare. Niente. Ci hanno detto di no con una mail di pochissime parole, senza spiegazioni o motivazioni».

Lei non ha contattato nessuno del club?

«Di fronte a questi no così asciutti ho cercato e ottenuto il telefono del presidente Aurelio De Laurentiis e gli ho scritto, con rispetto, raccontandogli il mio progetto. Il messaggio è stato letto ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta. Tra l’altro gli ho anche chiesto di intercedere sulla questione Insigne».

Ovvero?

«So che a Lorenzo piacerebbe partecipare al documentario, perché mio padre ha significato tanto per lui che lo porta tatuato sul corpo. Però anche lui ci ha fatto sapere che non può girare senza l’autorizzazione del club, e il Napoli gliel’ha negata. Sinceramente non so cosa sta succedendo e il fatto di non poter entrare in un posto che porta il mio cognome mi sembra una follia. Non c’è niente che mi dà più orgoglio del pensare che uno stadio, come succede qui con il campo dell’Argentinos Juniors, si chiami Diego Armando Maradona, mi sembra spettacolare. Però sfortunatamente non mi ci lasciano entrare».