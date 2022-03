Damsgaard, l’agente: “Gennaio periodo più brutto. Non migliorava. Ecco quando torna”

Buone notizie per il talento danese della Sampdoria

Redazione ITASportPress

Ci sono buone notizie per la Sampdoria e nello specifico per Mikkel Damsgaard. Il giovane fantasista, out da tempo per problemi fisici, è pronto a tornare a disposizione della squadra dopo le attente cure a cui si è sottoposto per mesi. La conferma sul rientro in quel di Genova è stata data dal suo agente Jens Orgaard che nel corso delle settimana aveva già dato qualche aggiornamento sul proprio assistito.

Parlando a Il Secolo XIX, il procuratore di Damsgaard ha detto: "Arriva a Genova con una condizione fisica molto buona. Ormai da più di un mese, in pratica un ritiro estivo, si sta allenando con continuità. In accordo con la Samp circa tre settimane fa aveva individuato il 28 marzo come data del suo ritorno, prenotando anche il biglietto aereo. E l'abbiamo rispettata. Ha recuperato la massa muscolare persa nei mesi di inattività. Per me farà presto a riportarsi al livello giusto".

E ancora: "Chiaramente l'ultima parola spetta all'allenatore, al preparatore e al medico. So che a causa anche del silenzio da parte sua si sono diffuse tante voci ma non ci sono misteri: si tratta di una forma di artrite molto aggressiva. Abbiamo passato periodi difficili, il peggiore a gennaio quando non si vedevano miglioramenti. Poi grazie alla collaborazione di un reumatologo italiano che ci ha indicato il club, insieme a uno danese è stata condivisa una nuova terapia. Mikkel ora è euforico anche di conoscere il nuovo tecnico Giampaolo. Ringrazio la Sampdoria per avergli concesso di effettuare il recupero in un centro di eccellenza come quello di Copenaghen. Ci tengo anche a ringraziare Osti che gli è stato vicino anche nel periodo in cui era stato sospeso dall'incarico".